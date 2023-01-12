16 مخالفة يعاقب عليها قانون المرور الجديد بغرامات مالية.. منها الإضاءة

ينص قانون المرور الجديد على الحقوق والواجبات الخاصة بقائد السيارة والمجتمع، وكذلك العقوبات والمخالفات التي تفرض على أصحاب السيارات حال ارتكاب المخالفات التي أوضحها القانون في عدة نقاط.

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة «الوطن» لقرائها ومتابعيها بعض المخالفات التي يعاقب عليها قانون المرور الجديد بالغرامات المالية فقط على النحو التالي، وفقا للقانون المعمول به حاليا.

مخالفات غرامتها لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه

1- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

2- وقوف المركبة ليلا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

3- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الاستعمال أو غير موجودة.

4- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.

5- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.

6- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

7- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

8- استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها، كما يحكم في الحالة المنصوص عليها في البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

مخالفات غرامتها لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه

9- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

10- استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها.

11- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

12- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.

13- استخدام التليفون يدويا في أثناء القيادة.

14- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

15- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.

16- عدم حمل مركبة النقل البطيء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.