سيولة في شوارع القاهرة والجيزة.. حالة المرور اليوم السبت

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية الواضحة، خاصة على الطريق الدائري، صلاح سالم، كوبري السادس من أكتوبر، مرورًا بمنطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر، وكوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول العربية.

سيولة مرورية

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت الطرق سيولة مرورية أمام قائدي السيارات القادمين من أعلى الطريق الدائري تجاه ميدان المؤسسة في منطقة شبرا الخيمة، ومنطقة الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود بعض الكثافات المرورية المتحركة.

وشهدت منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة، وطريق الكورنيش المتجه إلى ميدان عبد المنعم رياض، سيولة مرورية، يأتي ذلك بالتزامن مع بداية أول أيام الأسبوع مع انتشار رجال المرور على الطرق والمحاور لتنظيم حركة السيارات ومنع أي عوائق أمام قائدي المركبات.

وشهدت مناطق المهندسين، كوبري قصر النيل، محور 26 يوليو، حالة من الانسيابية في حركة السيارات، وأيضا منطقة عين شمس، سرايا القبة.

كما وضعت الإدارة العامة للمرور، ضوابط يجب على قائدي المركبات الالتزام بها، والتي تمثلت في ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وارتداء حزام الأمان، حفاظًا على أرواح المواطنين.