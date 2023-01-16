وليد طوغان يكتب: مصر قدها وقدود

أزمة وهتعدي.. يا ما دقت على راس المصريين طبول.

مرت على الدولة المصرية الكثير، مرت محاولات هدم الدولة نفسه.. مرت محاولات القتل في الشوارع، والدفع بالبلاد إلى حرب أهلية.

مرت أيام كان حرق المباني عادي، وإشعال النار في مؤسسات الدولة فعل معتاد نراه في الشارع كل يوم.

مرت أيام اختفى فيها البنزين والسولار.. والكهرباء.. وهددتنا انخفاض الاحتياطي النقدي.. وقاربت الدولة في ذلك الوقت، في أيام لا يرجعها ربنا ولن يرجعها ، على الهاوية.

مر على المصريين الكثير، لكن مصر عدت، وخطت، وطلعت بعدما كانت بعد 2011 في النازل إلى أسفل السافلين.

( 1 )

الأزمة عالمية.. والأزمات استثناء . وحذار من محاولات بعضهم الايهام والاشاعة بان الازمة مصرية .. ومصرية فقط .

هذا ليس صحيحا ، ولا منطقى . العالم كله يعانى .. والاقتصاديات الكبرى تعانى . مثال تعامل البنك المركزى الامريكيى نموذج . ليس الفيدرالى الامريكى وحده ، انما تعامل كل البنوك المركزية حول العالم اكبر اشارة الى ما يواجهه العالم من تبعات الحرب الروسية الاوكرانية ، وتداعياتها ، واثارها السلبية .

العالم يعانى .. ليست مصر وحدها . والانسياق وراء من يحاول تصدير اشارات بغير ذلك بيننا .. هو الخطير .

تصديق ان الازمة مصرية فقط لا يمكن ان يخلوا من نوايا غير خالصة . هى محاولات لايهام بغير الحقيقى .. وهى ايضا محاولات للوصول بالمصريين الى روح يائسة ، وفقدان امل . فقدان الامل يليه فقدان القدرة على العمل . وفقدان القدرة على العمل معناه عدم التعامل مع الازمات .. بما تقتضيه اوقات الازمات .

سبق وقال عبد الفتاح السيسى اكثر من مرة انه لا داعى للخوف . صحيح .. لا داعى للخوف .

لان داعى الخوف الوحيد لو كانت الدولة ساكتة . الخوف لو الدولة لا تعمل فى كل الاتجاهات .

لكن الدولة المصرية قادرة وتعمل وتسير فى اتجاهات التعامل الايجابية . الاهم ان الدولة المصرية تصارح وتكاشف . ورئيس الدولة لا يتوقف عن رسائله للمصريين ، بالاطمئنان على قدرة الدولة على التخطى .

السؤال المهم : هل هذه الازمة الاقتصادية اول ازمة من نوعها تمر على المواطن المصرى ؟

الاجابة : طبعا لا ، وطالما تخطى المواطن ازمات اكبر ، وصعوبات اشد .

الحل فى المواجهة والعمل والايمان بالدولة . اهم من العمل على حل الازمة ، هو الايمان بالدولة واستقرارها .. وقدراتها .

لابد من دعم الامل ، لا اشاعة التشاؤم . لاحظ ان الذين يشيعون التشاؤم هم من لهم ثار مع الدولة المصرية ، ومع المواطن المصرى ، ومع الاستقرار .

( 2 )

الحلول مع الازمات نوعين ، نوع اجرائى .. ونوع نفسى . هناك من يلعب على الامان النفسى لدى المواطن المصرى بتشكيكه وايهامه وتيئيسه .

الغرض محاولة الوصول بالمواطن الى فكرة " انعدام الحلول " .. وهى فكرة وهمية ثعبانية .. سرطانية .

لو انطلق المواطن فى تفكيره من انه لا حلول تجرى على الارض على قدم وساق فى دولة كبيرة مدركة وواعية لما تجابهه لانعدمت ثقة المواطن وانعدم امله .

التشاؤم يؤدى الى ارتباك فى التفكير .. واسترابة فى الحلول .

من قال انه لا حلول ؟ من قال ان الاجراءات التى اتخذتها الدولة ، وتتخذها ، وتراقبها ساعة بعد ساعة ، وتدعمها وتطورها حسب الظروف غائبة ؟

بالعكس .. الدولة المصرية قادرة على امتصاص الازمة العالمية اكثر من دولا كثيرة اخرى حول العالم .

ارتفاع الاسعار ظاهرة عالمية ، وارتفاع نسب التضخم ظاهرة كوكبية منذ بدء الازمة الروسية الاوكرانية ، لكن فى المقابل ساهمت اجراءات الدولة المصرية فى التخفيف من اثار وانعكاسات تلك الارتفاعات بما اتخذته من اجراءات .

عين الدولة على المواطن الاكثر احتياجا والمواطن البسيط . عين الدولة على حفظ الارصدة الاستراتيجية من السلع الاساسية . عين الدولة على التعامل بنظريات الاقتصاد المعتادة فى تلك الازمات العالمية .

رفع الفوائد على الايداعات البنكية واحد من اجراءات شديدة الاهمية لخفض نسب التضخم ، وبالتالى خفض الاسعار .

ضربت الدولة السوق السوداء للعملة الصعبة ، او تعاملت معه باجراءات فى الطريق للقضاء عليه . تعاملت الدولة بحزم مع مضاربات بعضهم ، ومع استغلال البعض الاخر للازمة ، سواء بتخزين السلع او اخفاءها .. او رفع اسعارها .

الاقتصاد القوى ليس معناه انه لا يواجه ازمات . انما الاقتصاد القوى هو القادر على امتصاص الازمات والتعامل معها .

لا يمكن ان ينكر احد ان قرار الدولة فى البدء باجراءات شديدة الشجاعة باصلاحات اقتصادية هيكلية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤلية هو الذى ادى الى ان تمر علينا الازمة العالمية هذه باقل التدعيات .

لو كان الاقتصاد المصرى ، كما كان قبل 2014 لما استطعنا مواجهة الازمة الحالية.

لو كان المصرى كما كان قبل 2014 ، لما توفرت السلع فى الاسواق من الاساس ، ولما وجد المواطن البسيط الزيت والسكر .. ولا وجد قوت يومه .

هذا كلام حقيقى ليست مبالغات .

( 3 )

اقتصاديات كبرى اخرى حول العالم يعانى فيها المواطن اشد المعاناة . فى المانيا تظاهر المواطنون لاختفاء الزيوت من السوبر ماركت . بريطانيا تواجه ازمة فى الخبز .. اذا لم يكن فى ارتفاع اسعاره الشديد ، ففى وجوده كثير من الاحيان .

خذ الاخطر : فى الشتاء الجارى ، يواجه المواطن فلا دول شمال اوروبا خطر الموت من اضطرابات فى امدادات غاز التدفئة ، والارتفاع غير الممكن تحمله او التعاطى معه فى اسعار الكهرباء .

بالحرف .. اكثر من 45 % من الاوروبين يواجهون خطر " التجمد " هذا الشتاء نتيجة اضطرابات امدادات الغاز ، والوقود ، والارتفاعات الخرافية فى اسعار الكهرباء.

فى مصر مازال حتى كتابة هذه السطور اكثر من 84 % من المواطنين يتلقون دعما للكهرباء .

فى مصر مازال اكثر من 78 مليون مواطن يتلقون دعما تموينيا ، ودعما سلعيا ، ودعم لاساسيات مستلزماتهم المعيشية .

هذه امثلة .. غير امثلة اخرى ، على راسها استمرار الدولة فى مشروعاتها القومية ، لتحسين جودة الحياة ، ودعم الاسرة ، ودعم الصحة ، وتغيير شكل التعليم الى الافضل بالمليارات .

هذه امثلة ، غير امثلة اخرى ، من اجراءات تدعم الاستقرار ، وتدعم جذب الاستثمارات ، وتدعم توفير فرص العمل .

عام 2014 كان معدل البطالة قد اقترب من 15 % . اليوم لا يتعدى معدل البطالة الـ 7 % .

هذه دولة تعمل وتسارع الزمن .. هذه دولة تدرك ان المستقبل لابد ان يكون افضل . ثمار جهد هذه الدولة ظهرت اثاره وثماره . لا تدع من يريد ان يعيدك الى الخلف ، ولا تماشى من يمارس ثأر التشكيك .. ويسعى لان يتخذ من الكلام الفارغ سلاحا لتهديد امن الشارع .. وامانه وثقته .

الازمات مواسم الشائعات . الازمات مواسم الكلام الفارغ ، ومحاولات الاصطياد فى الماء العكر .

استعاد المصريين دولتهم فى 2014 من ارهاب وذقون وجلابيب بيضاء امسكوا السواطير فى الشارع ، وفخخوا محطات الاتوبيس بقنابل صناعة محلية ، وحاولوا تحويل سيناء الى بؤرة ارهاب من اخطر الانواع .

هزمت مصر الدولة كل المحاولات . منعت اختطاف الدولة ، كما منعت اختطاف المواطن .

تفوقت الدولة على مخطط كونى لاشاعة الفوضى ، واختطاف الدولة ، واختطاف الارض ، وبيع البلد فى المزاد العلنى بثقة المواطن وايمان جيشها ومساندته لشعبه .

دعك من محاولات التشكيك .. وحذار من محاولات فت عضدد الشارع .. ونزع ثقة المواطن فى دولته وبلاده .. والرموز الوطنية من ابناء هذا الشعب .

ازمة وهتعدى .. ويامادقت على الراس طبول ، وحذار من افعوانات وتجار ازمات .. سبق واكتشفنا انهم تجار اوطان .. وتجار كلام .. ساروا بالبلاد بعد 2011 الى الطريق لستين داهية .. لا يمارسون الا اطلاق الشعارات .. والكلام الفارغ .

مقال الكاتب الصحفي وليد طوغان رئيس تحرير مجلة «صباح الخير» المنشور في العدد الجديد من المجلة.