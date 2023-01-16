النطق بالحكم على شقيقين بتهمة قتل شخص بمنشأة ناصر اليوم

تنطق محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم الإثنين، بالحكم على شقيقين لاتهامهما بقتل أحد الأشخاص لخلافات بينهم بمنشأة ناصر، وذلك بعد إحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد قراعة وعضوية المستشارين الدكتور أشرف عز المنشاوي وهيثم فكري إبراهيم، وأمانة سر أيمن قاضي.

خلافات دفعت المتهمان للقتل

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 6194 لسنة 2022 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 846 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، قيام المتهمان «صلاح. م»، «رمضان. م»، بقتل المجني عليه «عرفة. م»، عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بسبب خلافات بينهم.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين أثناء ارتكابهما الجريمة حاول عدد من الأهالي التدخل والزود عن المجني عليه ولكنهما لم يتراجعا وصمما على قتله، فسددا له عدة ضربات قاسية على رأسه ورقبته باستخدام عصا خشبية وقطعة حديدية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، محدثين إصابته التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين حازا وأحرزا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «عصا خشبية، وقطعة حديدية»، وذلك دون مسوغ من الجهات المختصة.