المشدد 3 سنوات لعامل بكافتيريا في طوخ قتل سائق «توك توك» بسبب الأغاني

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل بكافتيريا، لاتهامه بقتل سائق «توك توك» في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الصوت العالي للموسيقى، حيث ضرب المتهم المجني عليه بقطعة كسر سيراميك في الرقبة ما أدى إلى مصرعه في الحال، وذلك في قرية زاوية بلتان بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

إحالة المتهم إلى جنايات بنها

وأحال المحامى العام لنيابات شمال بنها الكلية المتهم ويدعى أحمد السيد أحمد، 22 سنة، عامل، لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل المجني عليه حسن وزي، سائق «توك توك» عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد، إثر نشوب مشاجرة بينهما، حيث قطعة كسر سيراميك وعاجله بضربة فى الجانب الأيسر من العنق، فأحدث به إصابته التي أودت بحياته.

تفاصيل مقتل سائق «توك توك» في مشاجرة بطوخ

واستمعت المحكمة فى جلسات سابقة إلى شهود عيان الواقعة، والذين أكدوا أنهم تنامى إلى سماعهم صوت مشاجرة وأصوات عالية بين المتهم والمجني عليه، وتطور الأمر لمشاجرة بينهما، وباستطلاع الأمر شاهدوا المتهم ممسكًا بتلابيب المجني عليه فتدخلوا لفضها، لكنهم فوجئوا بنزيف حاد من الناحية اليسرى بعنق الأخير فحاولوا مداركته إلا أنه فارق الحياة .