المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالشروع في قتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 3 سنوات على 3 أشخاص، وانقضاء الدعوي لأحدهم، لتقديمه ما يفيد التصالح، وذلك في واقعة شروعهم في قتل شخص آخر بسبب الخلافات في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم في محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدى مكي ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

إحالة المتهمين بالشروع في القتل لمحكمة الجنايات

وكانت نيابة شمال بنها الكلية أحالت كلا من «السيد ر محمد عبدالكريم» و«هاني ع ع» و«خالد اع» و«محمد ش م»، لقيامهم بدائرة مركز طوخ بالشروع في قتل المجنى عليه مصطفى صبري علي محمد مسلم، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا أبيض «مطواة» وأداة «عصي».

المتهمون حاولوا قتل المجني عليه بمطواة وعصي

وأوضح أمر إحالة المتهمين للمحكمة، أنهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول طعنة بالصدر باستخدام سلاح أبيض، أتبعها بضربة باليد اليمنى بالسلاح الأبيض، وتوالى المتهمون من الثاني حتى الرابع التعدى عليه بضربات متعددة في أنحاء متفرقة من الجسد باستخدام عصي، ما أحدثوا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي، قاصدين إزهاق روحه، إلا أن أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركته بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .