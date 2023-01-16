ممر شرفي من طلاب «صيدلة بني سويف» لأستاذهم: أب وصديق ومُعلم

اصطفت مجموعات من الطلاب بكلية الصيدلة في جامعة بني سويف، لتوجيه الشكر إلى أستاذهم بالكلية عبر استقباله بممر شرفي، ليعبروا عن امتنانهم له لما بذله طوال فترة دراستهم.

ممر شرفي لأستاذ في «صيدلة بني سويف»

وتجمع عدد من طلاب كلية الصيدلة في جامعة بني سويف، في ممر شرفي لتقديم الشكر للدكتور أحمد جودة أستاذ مادة الكمياء الطبية، والذي أعرب عن شعوره بالفخر والسعادة بالممر الشرفي الذي نظمه الطلاب، تقديرًا لما بذله من مجهود مع جميع الطلاب.

درع من طلاب «صيدلة بني سويف» لأستاذهم

كما أهدى الطلاب درعا إلى الدكتور أحمد جودة الأستاذ الجامعي، وسط تصفيق حار منهم، تحية له وشكر على محبته له ومساعدتهم في مادته العلمية، إضافة إلى توجيه النصيحة للطلاب بصفة عامة.

طالب بالكلية: ما قدمه لنا الدكتور أحمد جودة كثير

وقال أحمد حسن عبد الفتاح، طالب بكلية الصيدلة في بني سويف، «ما قدمه لنا الدكتور أحمد جودة كثير، هو لنا بمثابة الأخ والصديق والأب قبل المُعلم، بيعاملنا كأبناء له، بيسهل الصعب ويبسط المعلومة، ولو طالب احتاج مراجعة بمفرده، كان لا يتردد ويساعده، وعلى الرغم من صعوبة مادته، إلا أنه دائمًا ما كان يسهلها علينا، وأيصًا امتحانات المادة دائمًا ما كانت تأتي سهلة، وهو دائم التشجيع والمساندة لنا».

وقال محمد أحمد، طالب بالكلية، «زميلة في القسم اقترحت إننا نقدم أي شيء يسعد الدكتور أحمد جودة، ونعبر بها عن شكرنا له، وبالفعل جاءت فكرة الممر الشرفي وفاجأناه به، ونقدم درعا له للتعبير عن شكرنا وامتنانا له».