رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة بـ«المركزي».. والبنوك تطلب الزيادة

ارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية» في البنوك، آجال 3، 6، 9 شهور وعام، بحسب نتائج التعاملات في سوق أدوات الديّن، أمس الأحد.

سعر الفائدة على أذون الـ9 أشهر

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن سعر الفائدة على أذون الخزانة آجال 3 شهور ارتفع ليصل إلى 20.52%، وسعر الفائدة على أذون الـ6 أشهر ارتفع ليصل 21.03% وأذون الخزانة آجل الـ9 أشهر سجل 21.48%، وأذون «العام» 21.52%.

وطلبت البنوك والمؤسسات، رفع سعر الفائدة لـ22.5% على أذون الخزانة آجل 3 شهور، وطلبت كذلك 24% عائداً على أذون الـ6 أشهر، و25% على أذون الـ9 أشهر، و24.99% على أذون أجل «عام واحد»، في حين لم يوافق البنك المركزي المصري، سوى على الأسعار السالفة.

77.5 مليار جنيه سيولة

وجمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، 77.5 مليار جنيه، في عطائين الأسبوع الماضي، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة، بواقع 13 مليار جنيه لأذون الـ3 أشهر، و21 مليار جنيه لأذون الـ9 أشهر، و20 مليار جنيه لأذون الـ6 أشهر، و23.5 مليار جنيه لأذون الخزانة أجل عام واحد.