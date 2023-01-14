عاجل.. مدبولي: البنك المركزي يتحرك للقضاء على سوق الصرف الموازي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي يتحرك بدعم كامل من الحكومة للقضاء على السوق الموازي للصرف، ومن هنا اتخذ خطوات مهمة لعودة وضبط السياسة النقدية وعودة التوازن لسوق الصرف للعملة الصعبة.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي على هامش جولته بسيناء: «مينفعش نتكلم عن استثمار وتنمية وفي سوق موازي لسعر الصرف»

وأوضح أنه تم الإفراج عن بضائع ومواد خام من المواني من أول ديسمبر حتى يوم الخميس الماضي بما يتجاوز 9.1 مليار دولار.

وشدد على التحرك لضخ هذه البضائع والسلع في الأسواق وعمل المصانع بكل طاقتها، ما يحدث وفرة في المنتجات وتوازنا في أسعار البضائع والمنتجات بعد شكوى من غلاء الأسعار.

ولفت إلى أن الدولة ستعمل على مبادرة جديدة لدعم الصناعة والزراعة بعد إلغاء مبادرة الـ8% لدعم الصناعة، بتمويل من الخزانة العامة بقيمة 150 مليار جنيه سنويا، وسيتم دعم فرق سعر الفائدة بقيمة 10 مليارات جنيه سنويا لخدمة الصناعة والزراعة.