«النواب الأمريكي» يتعهّد بالتحقيق في تعامل وزارة العدل مع «الوثائق السرية»

تعهّد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، اليوم، بإجراء تحقيقات كاملة في تعامل وزارة العدل الأمريكية مع أزمة الوثائق السرية، التي وجدت في مكتب ومنزل الرئيس جو بايدن.

وقال مكارثي، في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية، إنّ الكونجرس لديه التزام دستوري مستقل للإشراف على عمل وزارة العدل، وسنشرف على ما يحدث هنا، مؤكدا أنّه جرى تشكيل لجنة جديدة مختارة ستعمل للوصول إلى الحقيقة.

مطالبات بالحصول على سجلات زوار منزل بايدن

وكان رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، طالب بالحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن في ويلمنجتون، بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه وسياراته.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الأسبوع الماضي، أنّ بايدن لم يكن يعلم أنّ وثائق سرية تعود للفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله بويلمنجتون.