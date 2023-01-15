بايدن يعلن ولاية ألاباما الأمريكية منطقة منكوبة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أعلن ولاية ألاباما الأمريكية منطقة منكوبة جراء العواصف، كما أمر الرئيس الأمريكي بتقديم المساعدات الفيدرالية للولاية المنكوبة والمناطق المحيطة بها.

منح تمويل فيدرالي للمتضررين من العاصفة

ووفق بيان البيت الأبيض، فإن إجراء بايدن يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين، في مقاطعات أوتوجا ودالاس، وتشمل المساعدات منحًا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، بالإضافة إلى برامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار العاصفة.

تقديم مساعدات لعدد آخر من الولايات

وذكر بيان البيت الأبيض، أن الدعم الفيدرالي يشمل عددًا آخر من المناطق المنكوبة جراء العواصف التي تضرب الولايات المتحدة منذ أيام، وقد يتم إضافة مساعدات لعدد آخر من الولايات، بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل للمناطق المتضررة.