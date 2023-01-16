وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي في غرفة القاهرة

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية في القاهرة، اليوم الاثنين، ضمن خطة وزارة التموين للتحول الرقمي، وتيسير الحصول على خدمات متميزة ومميكنة لخدمة المواطنين.

أكبر مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية

وقال وزير التموين إن مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية في القاهرة هو مجمع خدمات نموذجى للتجار، ويعد أكبر مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية.

ويقع مكتب السجل التجاري النموذجي على مساحة تقترب من 650 مترا مربعا، ويتضمن 32 شباكا، بينما يسجل يوميا معاملات تتراوح بين 350 و400 معاملة يوميا، كما يقدم خدمة تسجيل العلامات التجارية.

التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة

وخلال افتتاح المكتب، بحضور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اطلع المصيلحي ومرافقيه على الخدمات المقدمة من مجمع خدمات التجار ومكتب السجل التجاري النموذجي.

وقال المصيلحي إنّ «هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرفة التجارية»، لافتا إلى أن الوزارة بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى الجمهورية، للتيسير على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقديم خدمة أفضل.