هل إعاقات العين الواحدة تدرج في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة؟

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه بالنسبة لحصول أصحاب إعاقة العين الواحدة على بطاقة الخدمات المتكاملة، تكون مرتبطة بقوة إبصار العين الأخرى، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين: «هل إعاقات العين الواحدة ضمن الإعاقات تدرج في المستحقين لبطاقة الخدمات».

وأضافت التضامن على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه إذا كانت العين الأخرى أقل من 6/18 ينطبق عليه مفهوم الشخص ذوي الإعاقة.

أصحاب إعاقة العين الواحدة على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت الوزارة إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة، يتمثلون فيما يلي:

- الإعاقات متوسطة الشدة.

- الإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات.

- حالات الجزام.

إصابات وتشوهات العمود حالات بتر طرف أو أكثر من الفقري الشديدة.

- حالات بتر طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية.

- الشلل الرباعي.

- الشلل النصفي.

- الشلل الدماغي.

- شلل الأطفــال فـي طرف أو أكثر إصابات الحبل الشوكي.

- الجلطة الدماغية.

- الخلل العصبي الطرفي.

- الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء 51 درجة فأقل.

حالات تيبس المفاصل الشديد والمتوسط.

وأكدت الوزارة أن هناك أنواع معينة من الإعاقات تستطيع التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لافتة إلى أن الشخص ذوي الإعاقة هو كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا يمنعه من التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة فعالة في المجتمع.