«التموين»: تحرير محاضر ضد المحال غير الملتزمة بقرار عرض أسعار السلع

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ الحملات الرقابية تحرر محضر لأي محل تجاري أو بقال لا يلتزم بقرار عرض أسعار السلع على الأرفف في مكان ظاهر وواضح أمام المستهلكين.

عرض الأسعار على السلع

وكشفت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» عن توجيه خطاب لمديري مديريات التموين على مستوى المحافظات، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والسلاسل التجارية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لضبط الأسعار ووقف تلاعب بعض التجار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

ويعاقب قانون حماية المستهلك التلاعب في الأسعار بغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه والحبس، كما تستقبل وزارة التموين شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588 لحماية المستهلك، والإبلاغ عن اسم وعنوان التاجر المشكو في حقه.

فيما أكد جهاز حماية المستهلك في وقت سابق، أنه يتم التعامل مع شكاوى المواطنين خلال 48 ساعة، للتحقق من الشكوى وأخذ موقف تجاه التجار المبلغ عنهم.

وشهدت أسعار السلع التموينية عن شهر يناير الجاري ثباتا واستقرارا في أسعار السلع، التي تصرف لحاملي البطاقات التموينية ضمن مقررات السلع المخصصة لهم، خاصة أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر.