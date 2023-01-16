كواليس مشهد وفاة كريمة مختار بمسلسل «يتربى في عز».. خافت تروح التصوير

يُعد مشهد وفاة كريمة مختار، «ماما نونة» في مسلسل «يتربى في عزو»، من أبرز المشاهد الحزينة التي تركت أثرًا بالغًا في نفوس المُشاهدين، وقت عرض المسلسل، وظل حديث الجمهور لفترات طويلة، وكذلك عبر القنوات التليفزيونية آنذاك.

في حوارٍ تليفزيوني استثنائي، تحدثت كريمة مختار التي تحل ذكرى ميلادها اليوم الاثنين، عن كواليس مشهد الوفاة في مسلسل «يتربى في عزو»، مع ابنها الإعلامي معتز الدمرداش، حينما كان يُقدم برنامج «90 دقيقة»، حيث قالت: «من وقت ما قريت السيناريو، وشفت المشهد ده، خفت وكنت عمالة أجله من دماغي، مش عاوزة المشهد ده يحاصرني طول الوقت وأفضل أفكر فيه، لحد ما الديكور اتبنى وخلاص بنستعد للتصوير».

وأضافت كريمة مختار: «قعدت أسبوع عيانة، مش عارفة تعبانة من إيه وخايفة كمان، وحسيت إني مش قادرة أروح التصوير، ورغم كده الإنتاج استناني لمدة أسبوع كامل لحد ما قدرت أنزل»، متابعة: «لما روحت الصبح قبل ما ابدأ أي شيء، قالوا لي النهاردة المشهد بتاع القلم، وأنك هتضربي ابنك، ورغم إني كنت تعبانة ومش قادرة وقتها، لكن مفيش حل تاني هدخل التصوير وخلاص».

كريمة مختار: بعد تصوير المشهد فضلت شوية لحد ما خرجت من الموقف

وتابعت كريمة مختار: «مش سهل على أي أم، إن راجل بهذا العمر والحب اللي بينه وبين أمه، إنها تضربه بالقلم وأفقد إحساسي ناحيته، ده كان صعب أوي»، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من تصوير هذا المشهد «نبضات قلبي وحالتي كلها كانت صعبة، وبعد تصوير المشهد فضلت شوية لحد ما خرجت من الموقف».

ورأت أنّ صدمة الجمهور بعد وفاة «ماما نونة» يعود إلى «أنها ماتت فجأة دون أي مقدمات أو بوادر، وكانت تمارس حياتها بشكلٍ طبيعي، وأعتقد أنّ هذا سبب صدمة للجمهور».