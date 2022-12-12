معتز الدمرداش يكشف لـ إيمان الحصري عن الاسم الحقيقي لوالدته كريمة مختار

كشف الإعلامي معتز الدمرداش، عن اسم والدته الحقيقي الفنانة كريمة مختار الحقيقي، قائلا: «والدتى اسمها عطيات محمد عبد الخالق البدري ومن عائلة فنية من عائلة البدري في مصر القديمة».

معتز الدمرداش: والدي ووالدتي شكلا وجدان المجتمع المصري

وأضاف معتز الدمرداش، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن والده نور الدمرداش ووالدته كريمة مختار شكلا وجدان المجتمع المصري.

وتابع: «والدتى الراحلة كريمة مختار أثرت بشكل كبير جدا على المجتمع المصري في الأعمال الدرامية والسينمائية اللي جسدتها في مسرحية العيال كبرت وفيلم ساعة ونص».

وواصل: «لما شوفت فيلم ساعة ونص لقيت حالة من البكاء في السينما كبيرة جدا، واتصلت بيها قولتلها دور صغير ولكن أثر في كل الجمهور».

واستكمل: «أقبل الظهور في بعض الأعمال السينمائية لشعوري بالمجتمع، ووالدتي كريمة مختار جعلتني أرفع رأسي وسط المجتمع لأنها لم تخذلني في أي عمل فني، وماما في البيت ليست كما شاهدناها في الدراما».

معتز الدمرداش: والدي يلقب بالمخرج الديكتاتور

وأردف: «ماما كانت طيبة ولكنها كانت شديدة في صغرنا، والدي كان يلقب بالمخرج الديكتاتور لأنه يجيد السيطرة على فريق العمل بالكامل، ووالدي لم يكن له علاقة بالمطبخ من قريب أو بعيد».