فاروق الباز: ما زلت أذاكر الدروس حتى الآن.. و«COP27» أهم حدث شخصي في 2022

قدم عالم الفضاء الدكتور فاروق الباز، نصيحة للشباب بدوام التعلم والاستذكار، إذ أنه ما زال يذاكر حتى الآن، معتبرًا أن سنة 2022 «مش بطالة» حيث انخفضت الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وشهدت مصر تنظيم مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، والذي كان له أهمية كبرى عالميًا.

مؤتمر المناخ هو أهم حدث شخصي بالنسبة له

وأشار «الباز»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» احتفالًا بعيد ميلاده الـ 85، إلى أن مؤتمر المناخ يعد أهم حدث شخصي بالنسبة له خلال عام 2022، مشيدًا بالنجاح الباهر لمصر وحديث العالم عن الحدث بأنه «في قمة العظمة».

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيرفع رأس مصر

وأعرب عالم الفضاء عن شغفه الكبير لرؤية المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أن أبناءه وأحفاده يرغبون في زيارة هذا المتحف الجديد ولا يطيقوا الانتظار للافتتاح الرسمي، مشيرًا أن هذا المكان سيكون له ومكانة كبيرة جدًا عالميًا، متوقعًا أن يرفع حفل افتتاحه رأس مصر مثلما حدث في حفل نقل المومياوات الملكية.