من هو الشاعر ناصر الجيل؟.. تعاون مع كبار الفنانين قبل وفاته

من هو الشاعر ناصر الجيل؟ سؤال شغل عقول البعض بعد رحيله صباح اليوم إثر تعرضه لأزمة قلبية لأنه كان قليل الظهور إعلاميا رغم حالة الثراء والتعاون مع كثير من الفنانين والمطربين من كبار نجوم العالم العربي.

من هو الشاعر ناصر الجيل؟

عام 1975، ولد ناصر الجيل وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة.

عمل مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وبدأ مشواره بطرح أولى دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان «كلام الناس»، كانت أولى انتاجاته الغنائية أغنية «الدنيا حتستمر» مع الفنان التونسي صابر الرباعي.

بداية مشوار ناصر الجيل

شكل الراحل ثنائيا غنائيا مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويا عددا من الأغنيات الشهيرة منها «بعشقك وما بهزرش» مع الفنان راغب علامة وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع الفنانة أنغام بصرف النظر عن تساؤل البعض من هو الشاعر ناصر الجيل؟

تعاون ناصر الجيل مع نجوم الفن

تعاون الراحل مع عدد من نجوم الغناء أبرزهم الكويتي نبيل شعيل واللبنانية ديانا حداد، واللبنانية يارا وايهاب توفيق وبوسي وكارمن سليمان، كما تعاون مع الفنان راغب علامة في أغنية «بعشقك وبوعدك واللي بعيد وانا مبهزرش»، ووصفه الراحل بأنه ملك الرومانسية، وكان راغب علامة له فضل كبير في انتشار ونجومية الشاعر ناصر الجيل.