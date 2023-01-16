محافظ أسيوط: إنقاذ سيدة وابنتها بلا مأوى من أحد الشوارع ونقلهما لدار الرعاية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاستجابة العاجلة لبلاغات بعض الأهالي من وجود سيدة وابنتها بأحد شوارع منطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط بلا مأوى، مشيرًا إلى أنه جرى توجيه فرق التدخل السريع وفريق إنقاذ الأشخاص بلا مأوى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وتم نقلهما إلى دار المسنات بمدينة المعلمين لحين استخراج أوراق ثبوتية لها ولابنتها.

كان قد ورد إلى محافظ أسيوط بعض الاستغاثات من المواطنين بوجود سيدة وابنتها في أحد شوارع منطقة الأربعين بحي غرب أسيوط وعلى الفور وجه الوزير المحافظ مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي وتم اصطحاب السيدة وابنتها ومناقشتهما عن بياناتهما، تبين أن السيدة تدعى «صابرين م. س» 47 سنة وابنتها «مريم س. ع» 9 سنوات وأفادت بأنها كانت مقيمة بمحافظة شمال سيناء بمنطقة بئر العبد وانتقلت إلى محافظة أسيوط ولا يوجد لها أي أوراق ثبوتية نظرًا لنشأتها وسط إحدى قبائل سيناء.

تقديم المساعدة والرعاية العاجلة للأم وابنتها

وعلى الفور تم تقديم المساعدة والرعاية العاجلة لهما واخطار الجهات الأمنية وايداعهما إحدى دور رعاية السيدات بمنطقة المعلمين لحين استخراج أوراق ثبوتية لهما.

وأكد المحافظ إنه يتم التعامل العاجل مع جميع الحالات المعثور عليها والتي يتم رصدها وتسكينهم بدور الرعاية المخصصة لذلك والمناسبة لكل حالة (أطفال - رجال - سيدات) وتقديم الدعم النفسي لهم والرعاية الصحية الكاملة والاعتناء بهم إضافة إلي التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسماء ومواصفات الأشخاص والأطفال المفقودين لمساعدتهم علي الوصول إلي ذويهم وبحث أسباب بعدهم عن منازلهم بمساعدة أخصائيين اجتماعيين بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وتقديم الدعم النفسي لهم.

ارقام الشكاوي

وأضاف أنه تم الإعلان عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي حالات لأطفال الشوارع أو الأشخاص بلا مأوى وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة أو رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، بالإضافة إلى ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.