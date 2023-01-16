محاولات لتعويم السفينة الجانحة في مضيق البوسفور.. تحمل 13 ألف طن بازلاء

تتواصل محاولات تعويم السفينة الجانحة في مضيق البوسفور التي تسببت في وقف الحركة الملاحية في المضيق صباح اليوم، حيث تحاول السلطات التركية عودة حركة الملاحة بشكل سريع، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

السفينة كانت متجهة من أوكرانيا إلى تركيا

وأوضحت وكالة «تريبيكا» للشحن بأن سفينة البضائع إم.كيه.كيه 1 كانت في طريقها من أوكرانيا إلى تركيا وأدت إلى تعليق حركة الملاحة في المضيق بعد جنوحها ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو انسكاب الحمولة.

السفينة تحمل 13 ألف طن بازلاء

وأضافت أن سفينة الشحن التي ترفع علم بالاو جنحت عند أكاربورنو عند الطرف الشمالي من المضيق فيما كانت متجهة جنوبا وتحمل السفينة 13 ألف طن من البازلاء.

وأوضح مركز التنسيق المشترك لمتابعة تصدير الحبوب الأوكرانية أن السفينة كانت متجهة من بيفديني إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط، منوها إلى أن فرق الإنقاذ توجهت إلى هناك، لتبدأ عمليات سحب السفينة الجائحة.