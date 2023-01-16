أهالي قرية بأسيوط يشيعون جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم في حادث سير

في مشهد جنازي مهيب، شيّع أهالي قرية بني زيد الأكراد، التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، جثامين 3 شباب أشقاء بعد وصولها فجرا من القاهرة، بعدما لقوا مصرعهم جميعا في حادث سير أثناء السفر لعملهم.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي وشباب القرية على رحيل الشباب الأشقاء الثلاثة، والذين لقوا مصرعهم أثناء سفرهم إلى العمل، وكانوا يتمتعوا بحسن الخلق والمعاملة الطيبة مع الجميع.

3 شباب أشقاء

وقال خالد محمد، من أهالي وجيران المتوفين، إن جنازة الأشقاء الثلاثة شُيعت فجر اليوم، وهم سيد أحمد مسعود، 28 عاما، حاصل على دبلوم، وشقيقه «محمد»، 25عاما، حاصل على دبلوم، والأصغر «مصطفى»، 22 عاما، حاصل على دبلوم، مشيرا إلى أن جميع أهالي القرية حزنوا على وفاة الأشقاء لأنهم من أسرة واحدة.

الأشقاء كانوا في طريقهم للعمل

وأضاف حسن أحمد، أحد أهالي القرية، أن الشباب كانوا في إجازة لزيارة أسرتهم، كونهم جميعا يعملون سويا في محل لبيع الأحذية، وغادروا القرية للذهاب إلى عملهم بالقاهرة، إلا أن سيارة صدمهتم أثناء عبور الطريق، ليلقوا مصرعهم جميعا، ويتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الهرم.

وأضاف «نعتبرهم شهداء، لأنهم كانوا ذاهبين إلى العمل الحلال، وكانوا يتحلون بالصفات الحسنة، وكان يحبون بعضهم، وحتى في العمل كان مع بعضهم ورحلوا مع بعضهم أيضا».