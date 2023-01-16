وصول جثمان الشاعر ناصر الجيل إلى مسجد «كومباند تاون فالي» بالمريوطية

وصل منذ قليل جثمان الشاعر ناصر الجيل، إلى مسجد «كومباند تاون فالي» بشارع الهداية بالمريوطية «فيصل» بعد أن توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

جنازة ناصر الجيل

وحرص عدد كبير من أصدقاء وأقارب الشاعر ناصر الجيل، على مرافقة الجثمان، وذلك لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل أنّ يواري الجثمان الثرى بمقابر العائلة.

رحيل الشاعر ناصر الجيل

وكان الشاعر ناصر الجيل، قد رحل عن عالمنا إثر أزمة صحية كان تعرض لها منذ أيام عن عمر ناهز 47 عامًا، وذلك حسب تأكيد الفنان والشاعر محمد البوغة لـ«الوطن».