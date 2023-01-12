«التنسيقية» تعقد ورشة عمل بعنوان «الزيادة السكانية.. تحديات قائمة وفرص محتملة»

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل بعنوان «الزيادة السكانية.. تحديات قائمة وفرص محتملة»، في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

أسباب الزيادة الهائلة في عدد السكان

وتتناول الورشة مناقشة عدة محاور، تتضمن إلقاء نظرة حول تقسيم الشرائح السكانية ونسب الإعمار ومناقشة أسباب الزيادة الهائلة في عدد السكان خلال فترة وجيزة، والتحديات التي تنتج عن الزيادة السكانية والجهود ومبادرات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، وآليات التعامل المنهجي مع الزيادة السكانية الحالية، وماهية الحلول للتعامل مع الوضع القائم ومنع تفاقمه مستقبلًا.

يدير ورشة العمل، أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وريهام الشبراوي عضو التنسيقية.

جلسات الحوار الوطني

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من جميع التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎