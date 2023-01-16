الرئيس الجزائري لنظيره الفلسطيني: قدراتنا وإمكانياتنا في خدمة شعبكم وقضيته

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب، إنّه سلّم رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تتعلق بسبل دعم العلاقات الثنائية الأخوية بين الجانبين.

الجزائر تسخّر قدراتها لدعم الشعب الفلسطيني

وأضاف الرجوب - في تصريح عنه اليوم - أنّ الرئيس تبون حمّله بدوره «رسالة دعم وتقدير إلى الشعب الفلسطيني»، أكد فيها أنّ الجزائر بكل قدراتها وإمكانياتها في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته.

دعوة إلى نبذ الخلافات

وأوضح الرجوب أنّ الرئيس الجزائري، دعا إلى نبذ الخلاف وتوحيد الجهود الفلسطينية من أجل مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية.

يذكر أنّ أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس المجلس الأعلى الفلسطيني للشباب والرياضة جبريل الرجوب، يزور الجزائر حاليا، لحضور بطولة أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم.