القبض على شخص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالموسكي

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" وكذا الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة خاصته بدائرة قسم شرطة الموسكى.

وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول "يحتوى على محادثات تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، كما تبين قيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال التحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنظام المقاصة بالإشتراك مع (أحد الأشخاص – متواجد خارج البلاد) .