«أمن القاهرة» يضبط 3 لصوص: سرقوا ضحاياهم بالإكراه والمغافلة 

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما «سلاح أبيض وتوك توك مجهول المصدر»، وبسؤالهما عن مصدر التوك توك اعترفا بسرقته من أحد الأشخاص بالإكراه، عقب تهديده بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما.

كما جرى ضبط عامل بمصنع رخام، له معلومات جنائية، بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل المصنع محل عمله، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق والدخول من الشباك لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل المصنع، حيث تمكن من الدخول للمصنع والاستيلاء على مبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وبعض الأوراق من داخل إحدى مكاتب المصنع، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، والهاتفان والأوراق المستولى عليهم، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

وجرى ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر، وبمواجهته عن مصدره اعترف بسرقته من أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.