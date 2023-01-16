والدة ضحية أشقائها بسبب خلافات الميراث: «حرقوا قلبي.. ومش هسامحهم»

أكدت والدة محمد عماد، الشاب الذي قُتل بسبب خلاف على الميراث مع أخواله في المنوفية، أن ابنها لقي مصرعه بسبب الخلاف على قيراط أرض كتبها والدها لها وبنت عليه منزلا صغيرا، وحدثت مشاكل بينها وبين أشقائها خلافات وعُقدت جلسات عرفية لحلها، لكنها انتهت بقتل ابنها على يد أشقائها.

والدة الشاب المقتول بسبب الميراث تروي تفاصيل الواقعة

وأضافت والدة الشاب محمد عماد، ابن قرية أم خنان في مركز قويسنا لـ«الوطن»، أن شقيقيها اعتديا عليه بالضرب بآلات حادة حتى قتلاه أمام عينيها، «قتلوا ابني الوحيد قدام عينيا، ووقع بين إيديا ومات»، مؤكدة أن المشاكل تم حلها بعقد جلسات عرفية.

وأوضحت، أن ابنها الوحيد الذي قُتل كان يبلغ من العمر 25 سنة، وكان محبوبا من الجميع، ولا يتأخر عن خدمة الناس في أي شيء، مضيفة «حرقوا قلبي على ابني، ومش هسامحهم ليوم الدين».

عقوبة القتل في قانون العقوبات

وحول العقبة المتوقعة، قال المحامي محمد مسلم لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات ينص على عدد من العقوبات، والتي تصل إلى الإعدام شنقا، أو السجن المؤبد، وهذا كله وفق ما تراه هيئة المحكمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مستشفي قويسنا جثة شاب لقي مصرعه بقرية أم خنان، وبالانتقال والفحص اتهمت أسرة الشاب المقتول أخواله بالاعتداء عليه حتى الموت، فجرى إلقاء القبض على عدد من المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.