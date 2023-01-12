حكاية سيدة كرداسة بعد إحالتها للمفتي.. كيف ورطت زوجها في جريمة قتل جارها؟

ذات ليلة من ليالي الصيف العامرة بالسهر والسمر، عقدت «صفاء»، العزم للتخلص من جارها «مجدي»، لتستريح من مضايقاته لها عقب علاقة بينهما استمرت لشهور، فلم تجد سوى زوجها «أحمد» الذي ابتلع الطعم والخديعة زاعمًا أنه يدافع عن عرض زوجته فوافقها على قتل جارها، وبحسب التحقيقات، فإن خطة القتل أعدتها الزوجة بكل سهولة فاستدرجت جارها داخل منزلها في كرداسة وعاونت زوجها على قتله والتمثيل بجثمانه.

خطة قتل ميكانيكي وخديعة زوج سيدة كرداسة

جريمة مقتل ميكانيكي كرداسة، كانت في مطلع شهر يونيو الماضين وفق محضر الشرطة والنيابة العامة، حيث انفرط عقد الجريمة وألقي القبض على سيدة كرداسة وزوجها بعد العثور على جثمان المجني عليه «مجدي.م»، 56 سنة في أحد الشوارع وبسؤالهما، اعترفا بتفاصيل الجريمة وشرحا خطة القتل أمام النيابة العامة، التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبقيت القضية أمام قاضي الجنايات حتى صدر الحكم في جلسة أمس بإحالة أوراق القضية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين.

أدلة الاتهام ضد سيدة كرداسة وزوجها

أوراق قضية سيدة كرداسة وزوجها، كانت مليئة بالأدلة الفنية التي تثبت تنفيذ المتهمين لجريمة قتل ميكانيكي كرداسة والتمثيل بجثمانه وإلقائه في الطريق العام، هربًا من المسئولية القانونية، ومن بين الأدلة تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، واعتراف المتهمان في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة بتفاصيل الجريمة بقصد الانتقام من المجني عليه، كما أظهرت كاميرات المراقبة، زوج المتهمة الأولى وهو يتخلص من جثمان الضحية بإلقائه في الطريق العام بالقرب من منطقة زراعية.