إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى مركزي صدفا والغنايم في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة متابعة ورصد أي حالات تعد أو مخالفة بناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فورًا قبل تفاقهما، والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم.

تنفيذ 13 حالة إزالة فورية

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ 13 حالة إزالة فورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء وذلك بقرية البربا التابعة لمركز صدفا وقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم، إذ تم تنفيذ حلات إزالة لتعديات على أراض زراعية (فك شدة خشبية، سملات، أعمدة خرسانية).

وجاء ذلك من خلال حملات برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.