«القوى العاملة» تعلن عن عدة وظائف بالمنوفية.. الرواتب تصل إلى 7500 جنيه

أعلنت وزارة القوي العاملة، عددا من الوظائف في المحافظات، ومن بينها وظائف في محافظة المنوفية في عدد من المدن والمناطق الصناعية، والتي شملت وظائف 10 عمال في مصنع المصرية للعزل والنسيج في المنطقة الصناعية الثانية، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، ويكون الراتب 2800 جنيه.

وظائف سائقين براتب 4500 جنيه بالمنوفية

كما أعلنت وزارة القوي العاملة عددا من الوظائف الأخرى في المنوفية، والتي من بينها وظيفة مطور مبيعات لعدد 10 أشخاص شرط وجود خبرة وبراتب 7500 جنيه في شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر في شبين الكوم، كما طلبت الشركة أيضا وظيفة سائقين لتوصيل الأوردرات شرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو عالي ويتراوح السن بين 30 إلى 35 سنة، براتب 4500 جنيه.

ومن بين الوظائف التي أعلنتها القوي العاملة، وظيفة عامل إنتاج لعدد 10 أشخاص، للعمل في شركة ديجيتكس للنسيج في السادات، وحددت بعض الشروط ومن بينها أن لا يزيد السن عن 35 سنة وأن يكون خاصلا على مؤهل متوسط، ويتم تحديد المرتب وفق المقابلة الشخصية، كما أعلنت الشركة المصرية للصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية الخامسة، عن احتياجها لوظيفة كميائي بمرتب 2600 جنيه، وعامل خدمات وعامل انتاج ويتم تحديد المرتب وفق المقابلة.

وظائف في المنوفية بمدينة السادات

كما أن من بين وظائف وزارة القوي العاملة في محافظة المنوفية، وظائف في شركة مصر اسبانيا للبطاطين والمنسوجات بالمنطقة الأولي بمدينة السادات، وتشمل، 50 عامل إنتاج، و24 عامل تشغيل، و6 عمال مخزن، و2 مراقب إنتاج، و10 أمن اداري، و3 عمال خدمات، ويتم تحديد المرتب بعدا المقابلة الشخصية، ويشترط أن يتراوح السن بين 20 إلى 35 سنة.