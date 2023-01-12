رابط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية.. «مؤذنين وأئمة»

تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول وظائف الشؤون الإسلامية، بعدما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والاستئناف والإرشاد في المملكة العربية السعودية، توفر وظائف شاغرة لخريجي الثانوية العامة، للعمل تحت مسميات وظيفية أئمة ومؤذن في مختلف مناطق المملكة.

شروط الترشح لمناصب الأئمة والمؤذنين

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو أعلى.

- كن حافظا لثلاثة أجزاء على الأقل من القرآن الكريم.

- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

- وظيفة بدوام كامل.

- اجتياز الزيارة الطبية.

- يجب أن يكون المرشح حسن الخلق ولم تتم إدانته مطلقا بارتكاب جرائم ضد الدين أو الشرف أو الأمانة، ولم يتم عزله من منصبه بأمر من المحكمة.

كما صرحت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية أن طلبات الوظائف الشاغرة متاحة حاليا من خلال الرابط التالي من هنا.

https://moia.gov.sa/career/Pages/Default.aspx#0

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم أ/3 الصادر في 20 محرم 1414هـ، وتعنى الوزارة بالإشراف على كافة الأمور التي تتعلق بالأوقاف الخيرية وتنمية أعيانها، وبجميع شؤون المساجد والمصليات، والإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والإشراف على المراكز الإسلامية في الخارج بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الإسلامية، وإبراز جهود السعودية في دعم العمل الإسلامي.