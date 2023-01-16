«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف خالية بوزارة الثقافة «مستندات»

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجة هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة لشغل العديد من الوظائف الحكومية مشيرًا إلى أن التقديم إليها سيستمر حتى 10 فبراير 2023.

وظائف قيادية

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة العامة لقصور الثقافة

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: الوظائف القيادية

الجهة التابع لها: وزارة الثقافة

وصف الوظيفة

1- رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد.

2- رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

3- مدير عام الإدارة العامة لاقليم وسط الصعيد.

4- مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة الغربية.

5- مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة القاهرة.

6- مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة المنيا.

7- مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

المستندات المطلوبة

يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهاز الاداري للدولة موضحا به المؤهلات الحاصل عليها، وأن يكون المتقدم حاصل على تقرير كفاية بتقدير امتياز آخر عامين والخبرة النوعية والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها والجزاءات الموقعة عليه والشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها وغيرها، أما بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة يتم تقديم ما يفيد الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من أصل + 6 نسخ + أسطوانة مدمجة مدون عليها أبرز الإنجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6 ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/01/10

نهاية الإعلان: 2023/02/09

التقديم للوظائف من خلال سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 أ شارع أمين سامى قصر العيني – عمارات العرايس – القاهرة بالدور الثامن.