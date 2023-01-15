تفاصيل وظائف الخط الثالث للمترو.. رواتب من 3 آلاف جنيه و60 ساعة عمل أسبوعيا

بدأت شركة الأمن الإداري المسؤولة عن تأمين الخط الثالث للمترو، «الخط الأخضر»، صباح اليوم، استقبال أوراق المتقدمين لشغل وظائف شاغرة «أفراد أمن إداري»، بنحو 24 محطة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، والعمل على توفير الأمن والأمان لهم، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الخط الثالث للمترو: وظائف خالية بمميزات عديدة

وقالت شركة الأمن المسؤولة عن تأمين الخط الثالث للمترو، في إعلان الوظائف، إن هناك وظائف شاغرة «أفراد أمن إداري»، بـ24 محطة، لافتة إلى أنَّه سيتمّ تعيين المتقدمين لشغل الوظائف حال توافرت الشروط لديهم بشكل فوري، موضحة أنَّ المرتبات تبدأ بـ3 آلاف جنيه، إذ سيتمّ عمل تأمينات اجتماعية وبوليصة تأمين على الحياة للمتقدمين لشغل الوظائف، وسيكون العمل لمدة 10 ساعات بشكل يومي لمدة 6 أيام، مع إعطاء إجازة يوم واحد فقط للعاملين، وسيكون العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

تعيين أفراد أمن إداري بـ24 محطة بالخط الثالث للمترو

وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاغرة، تتمثل في تعيين أفراد أمن إداري بنحو 24 محطة بالخط الثالث للمترو، وهي محطات «الكيت كات - صفاء حجازي - ماسبيرو - ناصر - العتبة - باب الشعرية - الجيش - عبده باشا - العباسية - مطار القاهرة - المعرض - ستاد القاهرة - كلية البنات - الأهرام - هارون - ميدان هليوبوليس - ألف مسكن - نادي الشمس - النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلي منصور»، مؤكّدة أنَّ الشركة تسعي إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، حيث سيكون سن التعيين من 21 حتى 40 سنة.

الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف الخالية بالخط الثالث للمترو

وحددت شركة الأمن الإداري المسؤولة عن تأمين محطات الخط الثالث للمترو، الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف الخالية «أفراد أمن»، وهي كالتالي:

1- شهادة الميلاد

2- صورة الرقم القومي

3- صورة شهادة المؤهل

4- شهادة الخدمة العسكرية

5- فيش وتشبيه ساري.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا بالخط الثالث للمترو

وفي سياق آخر، أكد مصدر بالخط الثالث للمترو، في تصريحات لـ"الوطن"، أن حركة مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة تخضع لكشف صيانة دوري قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أى أعطال تؤثر على حركة مسير القطارات، موضحا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، تتم في كافة المحطات وعربات القطارات، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، من فيروس كورونا.