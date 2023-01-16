جامعة الإسكندرية تحدد موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول

حددت جامعة الإسكندرية، 10 فبراير المقبل موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، وذلك عقب التوجيه بإعلان النتيجة خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات المقرر انتهاؤها يوم 26 يناير الجاري.

وأكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الاثنين، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر انتهاؤها يوم 26 يناير القادم، ووجه وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازي مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومي داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات.

انتظام امتحانات جامعة الإسكندرية

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان، أن امتحانات جامعة الإسكندرية مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

التحقيق في حالات الغش خلال 48 ساعة

وشدد على ضرورة التصدي لحالات الغش بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع حالات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية، لتوفير أقصى درجة من الانضباط داخل اللجان ووجه بسرعة التحقيق في حالات الغش خلال موعد أقصاه 48 ساعة من ضبط الواقعة.