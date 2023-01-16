إزالة التمثال الفرعوني المثير للسخرية بأحد الميادين العامة في أسيوط

أزالت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس المدينة، التمثال الفرعوني المصمم والموضوع بأحد الميادين العامة بمدينة أبوتيج، وذلك عقب موجة من السخرية على الصفحات العامة والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إزالة تمثال مدينة أبوتيج

وقال الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج في محافظة أسيوط، إنه عقب تداول التمثال وغضب المواطنين تم إزالات التمثال الذي صممه أحد المواطنين بالجهود الذاتية ورفع آثاره بمعرفة معدات وعمال الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوتيج.

سخرية المواطنين

وفي سياق سابق، تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من الصور لتمثال فرعوني تم تصميمة ووضعه بميدان عام بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، وسط حالة من الجدل والسخرية، بسبب سوء تصميمة وشكلة.

عقب تداول الصور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قدمت هيئة تنشيط الآثار بمحافظة أسيوط، مذكرة برفضها وجود هذا التمثال المثير للسخرية، وطالبت بسرعة إزالته من الميدان حفاظا على تراث المحافظة من التهكم والسخرية.