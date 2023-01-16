نجاح 3 قاطرات في تعويم السفينة الجانحة بمضيق البوسفور

نجحت جهود تعويم السفينة الجانحة في مضيق البوسفور، التي تسببت في توقف حركة الملاحة بالمضيق صباح اليوم، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

3 قاطرات تنجح في جر السفينة

وبحسب القناة، جرّت 3 قاطرات السفينة الجانحة في المضيق حتي أعادتها لمسارها.

وكانت السلطات التركية، أعلنت صباح اليوم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور، عقب جنوح سفينة شحن أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول.

السفينة يبلغ طولها 142 مترا

قالت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية في بيان، إن سفينة الشحن «إم.كيه.كيه 1» التي يبلغ طولها 142 مترا، جنحت قبالة ساحل بيكوز في مدينة إسطنبول، أثناء الإبحار من أوكرانيا إلي المدينة، وتم توجيه 8 قوارب إلى مكان الحادث وتعليق حركة الملاحة بشكل مؤقت.

وكانت وكالة تريبيكا للشحن، قد أعلنت أن سفينة البضائع التي كانت في طريقها من أوكرانيا إلي تركيا جنحت في مضيق البوسفور بإسطنبول، اليوم الاثنين، مما أدى إلى تعليق حركة الملاحة في المضيق لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.