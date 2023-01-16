انطلاق قافلة تعليمية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في سيوة (صور)

قال بلال جبريل، نقيب المعلمين في بندر سيوة بمحافظة مطروح، إن إدارة سيوة التعليمية، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن نظمت مراجعة نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية في مكتبة سيوة العامة، اليوم، من خلال القافلة التعليمية، تحت إشراف مديرية التربية والتعليم بمطروح، لتوفير خدمات تعليمية للطلاب بالمجان مراعاة لظروف الأسر.

خبراء في قافلة سيوة التعليمية

وأكد نقيب المعلمين بسيوة في تصريحات لـ«الوطن»، أن القافلة التعليمية في سيوة تضم العديد من الخبراء في المواد الدراسية المختلفة، برعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وسيتم عمل المراجعات بشكل يومي حتى بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأسبوع المقبل.

مدارس سيوة الإعدادية

ولفت نقيب المعلمين أنه جرى التنسيق بين نقابة المعلمين والإدارة التعليمية مع مديري المدارس الإعدادي «بنين وبنات» لمشاركة جميع الطلاب في مرحلة الشهادة الإعدادية بالمجان، ليستفيد منها الطلاب لمواجهة الدروس الخصوصية.

القوافل التعليمية في سيوة

وتابع أنه سيتم استكمال القوافل التعليمية في سيوة بجميع المراحل الدراسية خلال الفترة المقبلة، كما سيتم تنظيم قوافل للمرحلة الثانوية خاصة الثانوية العامة والدبلومات، وتوفير المتخصصين في المواد الدراسية المختلفة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لمراجعة المناهج لأبناء سيوة، قبل الامتحانات.