استفادة 9600 طالب من القوافل التعليمية المجانية خلال يومين بالمنيا

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم الجمعة، فعاليات مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة العامة للمرحلتين الثانوية والإعدادية للعام العاشر على التوالي، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل» الذي تنظمه الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية.

المنيا الأعلى إقبالًا بين المحافظات

وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب في المنيا، إن القوافل التعليمية المجانية التي جرى عقدها في مركزي ديرمواس وملوي علي مدار يومي 17و18 من نوفمبر الجاري، استفاد منها 9600 طالب بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، بواقع 5400 طالب وطالبة في اليوم الأول، و4200 طالب وطالبة في اليوم الثاني، وبذلك تكون القوافل التعليمية التى تمت بمحافظة المنيا الأعلى إقبالا.

استدامة مشروع القوافل بقرى حياة كريمة

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات سابقة، إن مشروع القوافل التعليمية يُعد من أهم المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن استدامة مشروع القوافل للعام الثاني داخل قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمحافظات الحدودية والصعيد تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة في إطار استراتيجية «بناء الإنسان»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المشروع حقق في عامه الأول نجاحًا كبيرًا بالوصول إلي 160 ألف طالبًا وطالبة في 15 محافظة.

وتعمل القوافل التعليمية على توضيح شكل امتحان الثانوية العامة، وتوزيع الدرجات على نظام البوكليت، وكيفية تعامل الطلاب مع أسئلة الذكاء، التي دائماً ما يشكو منها الطلاب، خاصةً في مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغة العربية.