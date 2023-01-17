في ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز الـ 63.. تعرف على سر بكائها بسبب سمير غانم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز الـ 63، التي قدمت للوسط الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة على مدار سنوات طويلة، واستطاعت أن تكون نجمة في الكوميديا، والأم المقربة لعدد كبير من الفنانين، فعلى الرغم أنها رحلت بسبب فيروس كورونا، ولكنها باقية بأعمالها الفنية.

قصة حب دلال عبد العزيز وسمير غانم

جمع بينها وبين زوجها الفنان سمير غانم قصة حب طويلة، استمرت لسنوات عديدة بدأت من خلال الفن، حيث أنها أكدت في لقاء تلفزيوني سابق أنها كانت دائماً تسعى إلى سمير غانم، خاصة أنه كان كوميديان ولديه حضور عالٍ، حتى تزوجته واستمر الحب بينهما لمدة 37 عاماً .

آخر ظهور لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

اجتمع الثنائي على الود والتفاهم، وكان آخر ظهور لهما سوياً خلال تكريم الفنان سمير غانم بمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته 39، وتم منحه جائزة فاتن حمامة، وظهرت دلال عبد العزيز وهي تبكي بسبب حبها الشديد له، ويعتبر ذلك الظهور الأخير لهما، حيث إن الثنائي أصيبا بفيروس كورونا، ولم يفرق بينهما سوى 76 يومًا فقط، حتى لحقت به.