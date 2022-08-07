في ذكرى وفاة دلال عبد العزيز.. فيلم «تسليم أهالي» يحقق مليون و132 ألف جنيه

حقق فيلم «تسليم أهالي» من بطولة دنيا سمير غانم، ودلال عبد العزيز، ما يقرب من مليون و132 ألف جنيه أمس السبت بدور العرض، إذ استطاع أن يحتل المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

«تسليم أهالي» والمرتبة الأولى

احتل فيلم «تسليم أهالي» المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة الأخرى، وشاركت دلال عبد العزيز في «تسليم أهالي» مع ابنتها دنيا سمير غانم، وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم هشام ماجد، ومحمد أوتاكا، وبيومي فؤاد، وعبد الله مشرف وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

منافسة فيلم «تسليم أهالي» لـ 3 أفلام أخرى

وتفوق «تسليم أهالي» على 3 أفلام أخرى معروضة بالسينمات وهما «كيرة والجن» بطولة أحمد عز، وكريم عبد العزيز وهو احتل المرتبة الثانية، بينما فيلم «بحبك» جاء في المرتبة الثالثة، وهو من بطولة يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من «هنا الزاهد وحمدي الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي وعمرو صحصاح، وتميم عبده وسمر محمد متولى».

وجاء في المرتبة الأخيرة فيلم «عمهم»، وهو من بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتي، باسم سمرة، سيد رجب، أحمد خالد صالح، رياض الخولي وضيفة الشرف أيتن عامر، و«تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز.

ذكرى وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

ويوافق اليوم مرور عام كامل على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، إذ رحلت عن عالمنا 7 أغسطس بعدما قدمت خلال مشوارها الفني كثير من الأعمال الفنية، تركت بصمة في قلوب محبيها.