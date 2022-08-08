ناقد فني عن دلال عبد العزيز: أيقونة لن تتكرر مرة أخرى

لازالت الفنانة دلال عبد العزيز تتصدر تريند «جوجل»، في ذكرى وفاتها التي وافقت أمس الأحد، بعد مرور عام كامل على رحيلها، وقد قدم لها عدد كبير من نجوم الفن وجمهورها، التعزية الخاصة لبناتها دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم .

محمود قاسم يتحدث عن دلال عبد العزيز

وتحدث الناقد محمود قاسم عن مدي تأثير غياب الفنانة دلال عبد العزيز قائلاً، «الوسط الفني فقد الفنانة دلال عبد العزيز الإنسانة قبل أن تكون فنانة، حيث أنها أعطت حياتها كاملة في سبيل الفن، حتى استطاعت أن تكون واحدة من أهم فنانات جيلها» .

وأضاف محمود قاسم في تصريح لـ«الوطن» بشأن الحديث عن أهم أعمالها قائلا، من وجهة نظري بدأ الجمهور يشاهد دلال عبد العزيز بصورة مختلفة بعد مسلسل سابع جار، حيث أنها قدمت كل مراحل الأم في تعاملاتها مع أبنائها خلال عمل فني واحد.

وأكمل محمود قاسم حديثه عن الفنانة دلال عبد العزيز قائلا، « افتقد الوسط الفني فنانة مخضرمة عاشت وتعاونت مع كبار نجوم الفن، فهي أيقونة فنية لن تتكرر مرة أخرى».

آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز

فيلم «تسليم أهالي»، من بطولة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم، يتم عرضه حالياً بدور العرض، وهو يعتبر آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز، فهو عمل كوميدي تدور قصته في إطار تشويقي حول العلاقة بين دلال عبد العزيز وبيومي فؤاد، وابنتها دنيا سمير غانم.

ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.