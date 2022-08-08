ابنة رجاء الجداوي: دلال عبد العزيز كانت من أقرب الأشخاص إلى والدتي

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن طبيعة العلاقة بين والدتها وبين صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا 7 أغسطس 2021، مشيرة أن الثنائي جمعتهما علاقة صداقة قوية استمرت لسنوات طويلة.

أميرة مختار: دلال عبد العزيز كانت من أقرب الأشخاص إلى والدتي

وقالت أميرة مختار في حوارها لـ «الوطن» إن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت من أقرب الأشخاص إلى والدتها هي والفنانة ميرفت أمين، إذ كانت تعتبرهما بمثابة شقيقاتها، مضيفة: «كانوا لا ينقسمون لا في الظروف الطبيعية أو السيئة».

وتابعت أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كانت تشترك مع والدتها في حب الخير وأنهما كانا يكملان بعضهما البعض، مشيرة: «والدتي كانت تضع صورنا دائما أمامها وبجوارها صور لدلال عبدالعزيز وميرفت أمين».

كما أعربت عن اشتياقها الشديد لهما، قائلة: «ربنا يصبر إيمي ودنيا بعد مرور سنة على فقدان والدتهما، لأننا نفتقدهم مع مرور الوقت، ويزيد احتياجنا لهم، ودلال عبدالعزيز كانت جميلة في كل شئ».

ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى وفاة دلال عبدالعزيز

كما حرصت على إحياء ذكرى وفاة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة تجمعها بوالدتها الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلقت على الصورة قائلة: «الله يرحمكم يا حبايبي، النهاردة عدت سنة على ديدي، ربنا يصبرنا جميعًا على فراقكم، يا رب تفضل ذكراهم الطيبة موجودة العمر كله، لمّا الصحاب يبقوا لذاذ، الله يرحمكم».