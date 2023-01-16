13 قتيلا في انفجار مصنع كيماويات بالصين.. فيديو

أسفر انفجار داخل مصنع كيماويات في شمال شرق الصين، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، فيما اعتبر 8 آخرين في عداد المفقودين.

ووقع الانفجار، بعد ظهر الأحد، داخل مصنع في محافظة انشان بمقاطعة لياونينغ، فى الصين بحسب محطة «سي سي تي في»، الحكومية التي أكدت أن «الحريق تحت السيطرة حاليا».

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، نشرها التلفزيون الصيني، سحابة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب تتصاعد من المصنع، إضافة إلى مجموعة من عناصر الإطفاء خارج المبنى.

VIDEO: EXPLOSION IN PANJIN, LIAONING, CHINA pic.twitter.com/YpRRiElv4N — Pewdiepie F (@TheDevil484) January 15, 2023

وتم نشر أكثر من 330 عنصر إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كيماويات فى الصين، فيما ذكرت حصيلة سابقة أن الضحايا قتيلين و34 جريحا و12 مفقودا.