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13 قتيلا في انفجار مصنع كيماويات بالصين.. فيديو

كتب:

وكالات
04:09 م | الإثنين 16 يناير 2023
جانب من انفجار الصين

جانب من انفجار الصين

أسفر انفجار داخل مصنع كيماويات في شمال شرق الصين، عن مقتل  5 أشخاص على الأقل، فيما اعتبر 8 آخرين في عداد المفقودين.

ووقع الانفجار، بعد ظهر الأحد، داخل مصنع في محافظة انشان بمقاطعة لياونينغ، فى الصين  بحسب محطة «سي سي تي في»، الحكومية التي أكدت أن «الحريق تحت السيطرة حاليا».

 وأظهرت مقاطع فيديو وصور، نشرها التلفزيون الصيني، سحابة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب تتصاعد من المصنع، إضافة إلى مجموعة من عناصر الإطفاء خارج المبنى.

 

وتم نشر أكثر من 330 عنصر إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كيماويات فى الصين، فيما ذكرت  حصيلة سابقة أن الضحايا قتيلين و34 جريحا و12 مفقودا.

 

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بقلم وكالات