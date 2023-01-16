في ذكرى ميلادها.. حكاية طلب فريد شوقي من كريمة مختار تجسيد دور والدته

شكلت الفنانة الراحلة كريمة مختار «دويتو» فني مع الفنان فريد شوقي، إذ قدما معا مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي مازال الجمهور مرتبط بها حتى الآن، وتحل اليوم الذكرى الـ89 على ميلادها، إذ رحلت عن عالمنا في يناير 2017.

وتحدثت الفنانة الراحلة كريمة مختار عن الأعمال السينمائية التي قدمتها مع الفنان فريد شوقي في لقاءات تليفزيونية، إذ أوضحت أن معظم أعمالها في السينما كانت أمامه، بالإضافة إلى 3 مسلسلات تلفزيونية مهمة «البخيل وأنا»، «صابر يا عم صابر» و«العرضحالجي».

أضافت:«تمسك بالعمل معي سبب لي سعادة وتعويض كبير لأن على مدار سنوات طويلة في السينما لم يفكر أحد أن يضعني في المساحة التي وضعني بها فريد شوقي»، متابعة: «أول عمل جمعني به كان في فيلم (بالوالدين إحسانا) ثم (ومضى قطار العمر) واستمرينا بعد ذلك في العمل معا في أعمال عديدة».

كريمة مختار تتحدث عن علاقتها بالفنان فريد شوقي

وكشفت الفنانة الراحلة، في لقاء سابق في برنامج «ساعة صفا» مع الفنانة صفاء أبو السعود، أن في تعارفهما للمرة الأولى طلب منها فريد شوقي أن تؤدي دور والدته في فيلم السيرة الذاتية التي كان يرغب تقديمه عن حياته، وأوضحت: «طلب من الماكير السيد محمد أن يقدر وقت وطبيعة المكياج الذي تحتاجة للشخصية، والذي قدره بـ 4 ساعات، ولكن كان من الصعب إنتاجيا تنفيذه».

أعمال جمعت كريمة مختار وفريد شوقي

وجمع كريمة مختار وفريد شوقي ما يقرب من 15 عملا، بدأ بفيلم «وبالوالدين إحسانا»، ثم «مضى قطار العمر»، وتتسع القائمة لتشمل: «أنقذوا هذه العائلة»، «رجل فقد عقله»، «وتمضي الأيام»، «الشيطان يعظ»، «يا رب ولد»، «الليلة الموعودة»، «سعد اليتيم»، «امرأة مطلقة»، فيلم «كل شيء قبل أن ينتهى العمر»، بالإضافة إلى 3 مسلسلات تلفزيونية: «صابر ياعم صابر»،«العرضحالجي» ومسلسل «البخيل وأنا».

ولم يقتصر التعاون بينهما على السينما والتلفزيون فقط، بل جمعتهما تجربة مسرحية بعنوان «بداية ونهاية»، إنتاج عام 1985، وجمعت في بطولتها عدد من النجوم من بينهم محمود ياسين، فاروق الفيشاوي وحسين فهمي، يسرا، بالإضافة إلى ممدوح عبد العليم.