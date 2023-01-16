في ذكرى ميلاد كريمة مختار.. معتز الدمراش: والدتي مثلت حنان وجدعنة الست المصرية

بملامح سيدة مصرية أصيلة وصوت دافئ حنون ومشاعر صادقة جعلتها الأقرب إلى قلوب الجماهير، يرون فيها أمًا حقيقية خلف شاشات التليفزيون، إذ صنعت لنفسها قالب مميز في اختيار الأدوار التي جسدتها، وفي لفتة طيبة، جدد محرّك البحث العالمي الاحتفاء بذكرى ميلاد الفنانة كريمة مختار، الذي يوافق 16 يناير 1934.

العلاقة الأسرية المترابطة التي ظهرت في الأعمال الفنية التي شاركت بها الفنانة كريمة مختار، انعكست على أسرتها في الواقع، إذ جمعتها علاقة طيبة بنجلها الإعلامي معتز الدمرداش، متحدثاُ عنها في وقت سابق ببرنامجه «آخر النهار»، قائلا إنها عبرت في أعمالها عن السيدة المصرية وشكلت هي ووالده المخرج نور الدمرداش وجدان المجتمع المصري وقيمه وأخلاقه، إذ يرى فيها طيبة وحنان وجدعنة السيدة المصرية المضحية، «كانت تجمعنا أنا وإخوتي وتقدم لكل واحد ما يحبه».

معتز الدمرداش: ماما طولت رقبتي أمام المجتمع وسابت لي السيرة العطرة

ورغم حزن الدمرداش على فراق والدته، إلا أن دعوات محبيها تخفف عنه حزنه ووحدته من بعدها، مضيفا «الله يرحمك ويحسن إليكي يا ماما، أنا تأكدت بعد وفاتك إنك مش أمي لوحدي وإن كل المجتمع إخواتي، بشكرها جدا.. طولت رقبتي أمام المجتمع وسابت لي السيرة العطرة»، فلم تخذله في أي عمل فني، وهي فى المنزل ليست كما في الدراما، موضحاً أن والداته اتسمت بالطيبة رغم شدتها معهم في الصغر.

مراحل فنية في حياة كريمة مختار

الفنانة القديرة كريمة مختار، بدأ عملها في الإذاعة بمرحلة الطفولة، وانطلقت على مدار أكثر من 6 عقود في أعمال فنية مختلفة، كشف نجلها «معتز» عن اسمها الحقيقي، قائلا: «والدتي اسمها عطيات محمد عبد الخالق البدري.. ومن عائلة فنية من عائلة البدري في مصر القديمة»، وتوفيت الفنانة كريمة مختار بعد أزمة صحية، بالمستشفى عن عمر ناهز 83 عاما.