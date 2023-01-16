اللواء محمود توفيق يستقبل أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور محمد بن علي كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يزور القاهرة حاليا في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع مارس المُقبل.

تطوير آليات التعاون الأمني العربي

وجرى خلال اللقاء، تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المُقبل للمجلس، بالإضافة لاستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني العربي المُشترك في مختلف المجالات الأمنية وخاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تفرضها المرحلة الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية.

ومن جانبه، أشاد محمود توفيق وزير الدخلية، بالدور التنسيقي الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الأطراف، ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الارتقاء بالأداء الأمني.

التعاون مع المحيط العربي

وأكد وزير الداخلية، أن تطويرأوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الداخلية، وذلك من مُنطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفي إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربي.