خبراء: إجراءات البنك المركزي ضربة قوية للسوق السوداء للدولار

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له منذ قليل، تحقيق نجاحات ومؤشرات جيدة ساهمت في خفض الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، فأعلن البنك المركزي المصري، في تقرير رصد المؤشرات والبيانات والأرقام، أنّ سعر الدولار حقق انخفاضا بقيمة 3 جنيهات.

وأضاف أن البنوك المصرية مستمرة في تغطية عملائها، حيث تم توفير 2 مليار دولار من البنوك تم تدبيرها للمستوردين، خلال 3 أيام فقط، بجانب الترويج للمشتقات المالية بسوق الصرف وخدمات متكاملة للتحوط ضد تقلبات سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع حصيلة النقد الأجنبي في البنوك.

توفير العملات الصعبة

وقال الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادي، إنّ مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية مثلها مثل جميع دول العالم التي تعاني من أزمات اقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا، وكذا الحروب بين الدول، خاصة في توفير العملات الصعبة للاستيراد.

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأوضاع الاقتصادية في مصر مستقرة بنسبة جيدة مقارنة بعدد من الدول الأخرى، لكن بالرغم من ذلك نطمح في أن يكون هناك استقرار أكبر خاصة فيما يخص توفير العملة للمستوردين.

الدولة تراهن على الصناعة المحلية

وأشار إلى أنّ الدولة استطاعت توفير العملة للعملاء التابعين لها من خلال عدد من الحلول المؤقتة والسريعة، لكن هناك طرق أخرى ستتخذها الدولة لتحقيق توفير لها بشكل دائم.

وأوضح أنّ جميع الاقتصادين والدولة تراهن على الصناعة المحلية وتنميتها، والتصدير والزراعة؛ لتكون حلا دائما للأزمة توفر العملة بشكل أساسي وممتد، وهو ما أكد عله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعمه الكبير للصناعة المحلية والتصدير.

من جهته، أكد عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات والخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ إعلانات وقرارات البنك المركزي كانت بمثابة ضربة قوية للسوق السوداء لعملات، خاصة مع وضع مرونة لسعر الصرف.