باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: غياب الرقابة سبب تباطو تنفيذ المشروعات بالعراق

أشاد إبراهيم السرّاج، الكاتب والباحث السياسي، بالقرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشأن الإسراع في تنفيذ المشروعات لأنها تصب في صالح المواطن، مرجعًا تأخر تنفيذ المشروعات الخدمية إلى تراخي بعض المسؤولين المحليين لعدم وجود رقابة.

التباطؤ الذي تشهده المشروعات ليس سببه عدم توفر الموارد المالية

وأضاف «السراج»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، يحاول من خلال اللجان التي شكلّها، الاطلاع على ما تعانيه المحافظات من مشكلات للسعي لحلها، موضحًا أن التباطؤ الذي تشهده المشروعات ليس سببه عدم توفر الموارد المالية لكن الأزمة تكمن في عدم وجود رقيب على بعض المحافظين خصوصًا بعد إلغاء مجالس المحافظات.

تذليل المعوقات القانونية ووضع خطة استراتيجية

وذكرالكاتب والباحث السياسي، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجّه بتذليل جميع المعوقات القانونية ووضع خطة استراتيجية لمدة محددة يتم من خلالها تنفيذ الخدمات لبناء المستشفيات والمدارس وتوفير المياه.

وترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا ضمّ وزير النفط وعددًا من المسؤولين بالوزارة خُصص لمتابعة سير العمل في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.