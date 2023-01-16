«العفو الرئاسي»: نعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن 31 محبوسا احتياطيا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أنه في إطار جهودها، وبالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة، جار إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 من العناصر المحبوسة احتياطيا.

وأكدت اللجنة، استمرار عملها في تجميع كل الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص الحالات، ووفقا للمحددات الموضوعة مُسبقا، فإن أعضاءها يتقدمون بخالص التحية لرئيس الجمهورية والنائب العام، ووزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف.

وأعربت اللجنة عن تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.