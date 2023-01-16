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طقس الإسكندرية غدا.. سقوط أمطار بنسبة 30% وانخفاض درجات الحرارة

كتب:

بيتر مكرم
07:10 م | الإثنين 16 يناير 2023
طقس الإسكندرية غدا

طقس الإسكندرية غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس الإسكندرية غدا الثلاثاء، موضحة انخفاض درجات الحرارة لتسجل العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، بالإضافة إلى احتمالية سقوط أمطار بنسبة 30%.

حالة طقس الإسكندرية غدا

واكدت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون من خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه رياح جنوبية غربية.

وكانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفعت حالة الاستعداد القصوى منذ الخميس الماضي، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد ببداية المنخفض الجوي يصاحبه سقوط الأمطار في هذا اليوم.

تطهير أكثر من 140 ألف شنيشة ومطبق

وأكدت «الصرف الصحي» أنها قامت بأعمال تطهير أكثر من 140 ألف شنيشة ومطبق لرفع المخلفات من الشبكات، لاستيعاب كميات الأمطار التي تشهدها المحافظة طوال موسم الشتاء، وذلك وفق بيان صادر عن الشركة أمس الأحد.

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